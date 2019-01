S pištolo po glavi za 20 evrov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mlajši moški s pištolo v roki je v ponedeljek dopoldne na Glavnem trgu v Mariboru zahteval denar od drugega moškega in ga udaril po glavi. Odvzel mu je 20 evrov. Po ugotovitvah policistov je ropa utemeljeno osumljen 31-državljan Slovenije, ki nima urejenega bivališča.

Napadalec naj bi bil stari znanec policije. Kot so danes sporočili s Policijske uprave Maribor, so mu policisti kmalu po napadu odvzeli prostost in ga pridržali, kasneje pa ga bodo s kazensko ovadbo privedli k dežurnemu preiskovalnemu sodniku.

Za rop je zagrožena kazen od enega do deset let zapora. A ker gre za manjšo vrednost, bo kazen v primeru obsodbe najverjetneje mnogo nižja.