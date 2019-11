Pri Sevnici trčila vlak in avtomobil #foto

Pri naselju Gornje Brezovo v Občini Sevnica sta sinoči trčila vlak in osebno vozilo. Dve poškodovani osebi so reševalci prepeljali v brežiško bolnišnico.

Pri naselju Gornje Brezovo v Občini Sevnica sta včeraj malo po 22. uri trčila vlak in osebno vozilo.

Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj nesreče, odstranili osebno vozilo s tirov, nudili pomoč delavcem vlečne službe in očistili vozišče ter nudili pomoč poškodovanima osebama do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči. Ti so poškodovani osebi na kraju nesreče najprej oskrbeli, nato pa prepeljali v Splošno bolnišnico Brežice, sporoča Uprava RS za zaščito in reševanje.