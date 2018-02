Pri sečnji lesa umrl 61-letni moški

Policisti so v povezavi z dogodkom že izključili tujo krivdo. Foto: Klemen Korenjak

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot so sporočili z novogoriške policijske uprave, je v gozdu blizu naselja Renče na parceli pet domačinov v dopoldanskih urah v lastni organizaciji in za lastne potrebe izvajalo sečnjo lesa.

Del debla moškega udaril v levi del prsnega koša

Med njimi je bil tudi 61-letni moški, ta je okoli 10.20 z motorno žago podiral približno 20 metrov visoko akacijevo drevo.

Med žaganjem se je deblo drevesa razcepilo po sredini, pri čemer je del razcepljenega debla, ki se je odlomilo in prevrnilo v želeni smeri, omenjenega moškega udarilo v levi del prsnega koša.

Ponesrečenec umrl v šempetrski bolnišnici

Ob udarcu in padcu na tla se je omenjeni moški z motorno žago porezal po levem boku ter po nesreči obležal na kraju dogodka. Moškemu, ki je bil še pri zavesti, so takoj po nezgodi prvo pomoč nudili njegovi prijatelji, ki so bili oddaljeni nekaj deset metrov.

Pozneje so na kraju poškodovancu pomagali reševalci in ga nato z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.

Kljub zdravniški pomoči v bolnišnici je moški včeraj zgodaj popoldne umrl. Policisti so tujo krivdo izključili in bodo o dogodku podali poročilo državnemu tožilstvu v Novi Gorici.