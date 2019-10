Pri 29-letniku odkrili več kot 400 sadik konoplje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policisti so v hišni preiskavi pri 29-letniku iz Ljubljane zasegli 430 sadik konoplje.

Policisti so v hišni preiskavi pri 29-letniku iz Ljubljane zasegli 430 sadik konoplje. Foto: PU Ljubljana

Ljubljanski policisti so v okviru hišne preiskave pri 29-letniku iz Ljubljane našli in zasegli 430 sadik konoplje, poleg tega pa še vršičke in druge snovi iz konoplje. Zoper osumljenca bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.