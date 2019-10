Policisti v preiskavi našli konopljo in naboje #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policisti policijske postaje Zagorje ob Savi so na podlagi odredbe pristojnega sodišča v sredo in četrtek prejšnji teden opravili več hišnih preiskav na tem območju. Pri preiskavah so zasegli nekaj sto gramov prepovedane droge konoplje ter več nabojev različnih kalibrov.