Prepoznate tatu? Kradel je v več trgovinah

Policisti policijske postaje Lendava obravnavajo več tatvin po trgovinah v Lendavi. V enem primeru je neznani storilec po tatvini odšel do bankomata in z ukradeno bančno kartico in PIN kodo opravil dvig denarja, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.

Policisti bodo za vse informacije občanov hvaležni. Sporočite jih lahko na telefonsko številko 113, na najbližjo policijsko postajo ali na anonimni telefon policije 080 1200.