Poskusa ropa bencinskega servisa v Celju osumljen 37-letni Štajerec

Celjski policisti so kazensko ovadili 37-letnega moškega z območja Maribora, ki je osumljen poskusa ropa bencinskega servisa na Mariborski cesti v Celju 4. marca, pa tudi več tatvin v trgovinah v Celju. V hišni preiskavi, ki so jo na njegovem bivališču opravili ta teden, so med drugim zasegli pištolo, ki jo je uporabil pri poskusa ropa.

Takrat še neznani zamaskiran storilec se je 4. marca v večernih urah s kolesom pripeljal do bencinskega servisa na Mariborski cesti v Celju, vstopil v prodajalno, s pištolo zagrozil zaposlenemu in zahteval denar. Nato je brez denarja pobegnil in se s kolesom odpeljal v smeri centra Celja.

Celjski policisti so kmalu po dejanju v eni od sosednjih ulic našli kolo, s katerim se je odpeljal s kraja, v drugi ulici pa predmete, ki jih je uporabljal pri poskusu ropa in jih je med begom odvrgel.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Celje, so policisti in kriminalisti z zbranimi obvestili, zavarovanimi posnetki in sledmi ugotovili, da je kaznivega dejanja osumljen 37-letni moški z območja Maribora.

Prav tako so ugotovili, da je 37-letnik kradel v več trgovinah v Celju, s katerimi je trgovcem povzročil za dobrih 500 evrov škode. Za poskus ropa in tatvine so ga kazensko ovadili.