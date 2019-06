V hišni preiskavi pri 36-letniku na območju Ljutomera so policisti v nedeljo našli in zasegli 155 sadik prepovedane droge konoplje, ki so bile v zaključni fazi rasti. Moški je konopljo gojil v posebej za ta namen zgrajenem rastlinjaku, pomagal pa si je tudi s pripomočki za gojenje omenjene rastline.

Na podlagi sodne odredbe so ljutomerski policisti v nedeljo opravili hišno preiskavo pri 36-letnem moškem, ki ima na območju Upravne enote Ljutomer v najemu hišo z gospodarskim poslopjem.

Policisti zasegli 155 sadik in pripomočke za gojenje konoplje

Policisti so med preiskavo našli in zasegli 155 sadik prepovedane droge konoplje, ki so bile v zaključni fazi rasti. Posajene so bile v za ta namen zgrajenem rastlinjaku. Možje v modrem so odkrili tudi obsežno opremo za hidroponično gojenje konoplje.

Vsi omenjeni predmeti so bili zaseženi. Policisti bodo zoper osumljenega vložili kazensko ovadbo zaradi neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, so še sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.