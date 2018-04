Policisti iščejo očividce petkove prometne nesreče v Mariboru

V petek se je ob 14.50 v križišču Ptujske in hitre ceste v Mariboru zgodila prometna nesreča med avtobusom in kolesarjem, zadnji se je v nesreči huje poškodoval. Mariborski policisti zaradi razjasnitve okoliščin nesreče iščejo morebitne priče in tiste, ki bi neznanega kolesarja morda poznali.

Kot so pojasnili na Policijski upravi (PU) Maribor, se je nesreča zgodila zaradi neupoštevanja prometne signalizacije.

V petek popoldne je 54-letni voznik avtobusa pripeljal po desnem prometnem pasu Ptujske ceste v bližino križišča s hitro cesto, ki je urejeno s svetlobnimi prometnimi znaki. Na semaforju se je za njegovo smer vožnje prižgala rdeča luč, voznik avtobusa pa ni ustavil, temveč je zapeljal naravnost v križišče v trenutku, ko je z njegove desne strani, pri zeleni luči na semaforju za pešce, nepravilno na zaznamovani prehod za pešce zapeljal neznani kolesar.

Voznik avtobusa je sunkovito zaviral in se umikal v levo, pri tem pa s sprednjim desnim delom avtobusa trčil v levo bočno stran kolesa in kolesarja. Pri trčenju je kolo in kolesarja odbilo v desno stran prometnega pasu, kolesar pa se je huje poškodoval, zaradi česar so ga z reševalnim vozilom prepeljali v mariborski klinični center.

Mariborski policisti morebitne priče in tiste, ki bi neznanega kolesarja morda poznali, prosijo, naj se zaradi razjasnitve okoliščin prometne nesreče zglasijo na Postaji prometne policije Maribor ali pokličejo na telefonsko število 02 450 20 30 oziroma 113.