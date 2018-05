Pogrešajo 17-letnika iz Ajdovščine

Policiste Policijske postaje Ajdovščina so obvestili, da svojci pogrešajo 17-letnega Nejca Gregoriča iz Ajdovščine. Pogrešanega starejšega mladoletnika so nazadnje opazili v sredo, 30. 5., ob 15.30, ko je odšel od doma in se kasneje staršem ni več oglasil.

Iskanje traja že od jutranjih ur

Policisti so takoj po prijavi začeli izvajati aktivnosti za izsleditev pogrešanega mlajšega moškega na širšem območju Ajdovščine in okolice, vendar ga kljub intenzivnemu iskanju vse do danes do zgodnjih jutranjih ur še niso izsledili. Iskalna akcija za pogrešanim se od jutranjih ur nadaljuje pod vodstvom PP Ajdovščina.

Nejc je po opisu srednje postave, visok okoli 170 centimetrov, bolj podolgovatega obraza, svetlorjavih kratkih las. Ima modre oči, na levi strani obraza nad ustnico ima materino znamenje. Ko so ga nazadnje videli, je bil oblečen v belo majica s kratkimi rokavi s potiskom, sive kratke hlače in belo kapo s ščitkom. Obute je imel modre platnene superge.

Policisti prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi oz. imeli koristne informacije, da podatke sporočijo policistom PP Ajdovščina (Goriška cesta 16, 5270 Ajdovščina, telefon: (05) 365 72 00, elektronski naslov: pp_ajdovscina.pung@policija.si) ali najbližji policijski postaji na 113.