Neuradno: po umoru babice je šla k prijateljem na palačinke #video

Središče Bertokov, manjši trg pred Karitasovim centrom, kjer po navadi skrbijo za brezdomce, je zjutraj zasedala množica policistov in forenzikov, ki preiskujejo torkovo večerno dogajanje v eni od tamkajšnjih hiš.

Okoli pol osme ure zvečer naj bi k pokojni 85-letnici prišla na obisk hčerka z bližnjim sosedom. Na štedilniku se je namreč smodila večerja, jajce, ki naj bi si ga babica vsak večer skuhala. Šele ko se je dim nekoliko razkadil, naj bi v stanovanju opazili tudi truplo. Scenarij sinočnjega večera je potrdil tudi namestnik vodje koprskih kriminalistov.

V preteklosti je še niso obravnavali zaradi kaznivega dejanja

"Pridržane osebe do zdaj nismo obravnavali zaradi suma storitve kaznivega dejanja," pravi Dejan Grandič. "Včeraj ob 19.48 smo dobili obvestilo občana iz Bertokov, da je v stanovanjski hiši našel mrtvo žensko. Na kraj so bili napoteni policisti, kriminalisti in reševalci. Takoj po prihodu je zdravnik potrdil smrt osebe," je o torkovem dogajanju sedmi sili povedal pomočnik vodje Sektorja kriminalistične policije PU Koper Dejan Grandič, ob tem je potrdil, da so policisti domnevno storilko še isto noč prijeli. Šlo naj bi za 31-letno vnukinjo, ki je živela v zgodnjem nadstropju hiše, neposredno nad babico.

"Trenutno v zvezi s storilcem oziroma pridržano osebo ne morem dati drugih podatkov, niti še ni znan motiv za to dejanje. Edino, kar lahko povem, je to, da pridržane osebe do zdaj nismo obravnavali zaradi suma storitve kaznivega dejanja," je še dodal Grandič.

Sosedje so vedeli za psihične težave

Domnevna storilka ima psihične težave, a se v zadnjem času ni želela več zdraviti, pravi oče. Sosed, ki je našel 85-letno gospo, več o dogajanju ni mogel povedati, je pa nekaj besed o pokojnici in domnevni storilki povedala soseda Milka Krivičić.

"Včeraj sem ravno stopila v shrambo po krompir, ko sem jo videla odhajati od doma. Ker ko je bilo lepo vreme, ni šla, včeraj, ko je bilo tako bolj zimsko, pa je šla po cesti. Okoli sedme ure ali morda pozneje, ne vem, ker nisem gledala na uro," je dejala o 31-letnici.

Oče se je slišal z njo, ko je odhajala od babice

Kriminalistično preiskavo je izza policijskega traku pozorno spremljal tudi oče. "Bila je bolna, a se ni hotela več zdraviti," je skrušeno priznal izza kamere. Z njo se je slišal ravno, ko se je odpravila od babice do prijatelja na palačinke, a krvavega dogodka ni omenila.

Za psihične težave so vedeli tudi sosedje, a babica je o njej govorila le najboljše. "Je bila bolna, je bila v Idriji, a potem doma je bila videti v redu. Ko si jo srečal, je lepo odgovorila. Mirna, nihče ni mogel reči ničesar," je o 31-letnici, ki so ji odvzeli prostost, še dejala Krivičićeva.