Bertoki: vnukinja naj bi umorila babico

Včeraj zvečer so koprske policiste obvestili, da je moški na domu v Bertokih našel mrtvo 85-letno žensko. Kriminalisti so ugotovili, da gre za sum storitve kaznivega dejanja uboja. Kot neuradno poroča Radio Slovenija, naj bi vnukinja umorila babico.

Policisti so bili o primeru obveščeni ob 19.42, ko jih je poklical moški. Zdravnik je na kraju potrdil smrt 85-letnice. Kriminalisti in policisti so nato ponoči po ogledu kraja in intenzivnem zbiranju obvestil pridržali eno osebo.

"Zbiranje dokazov in preostala preiskovalna dejanja še potekajo, zato v tem trenutku javnosti ne moremo posredovati podrobnejših informacij," so povedali na policiji. Več informacij bo znanih predvidoma po 13. uri.