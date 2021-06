Po štirih mesecih prijeli roparja trgovine, drugi je še na begu

Policisti so bili 4. februarja letos v večernih urah obveščeni o ropu trgovine v Spodnji Rečici na območju Laškega.

Zamaskirana storilca sta v trgovino vstopila tik pred zaprtjem. Eden od njiju je napadel trgovko, ki je bila v tistem trenutku pri blagajni in jo vrgel po tleh ter iz blagajne ukradel denar in nato ukradel še nekaj cigaret, nakar sta pobegnila, so sporočili s Policijske uprave (PU) Celje.

Policisti Policijske postaje Laško so z zbiranjem obvestil in ostalimi preiskovalnimi dejanji ugotovili, da sta trgovino oropala Velenjčana, stara 41 in 34 let. Enainštiridesetletniku so v preteklih dneh odvzeli prostost in ga s kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja ropa privedli k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil pripor. Drugi storilec je še na begu, so še sporočili s PU Celje.