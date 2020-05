Vinjena voznica se je z avtomobilom prevrnila na bok

Voznica se je zaradi kombinacije alkohola in neprilagojene hitrosti vožnje v okolici Bleda včeraj prevrnila na bok. Tokrat so bile posledice zaradi čudeža naključij in prazne ceste blažje, naslednjič pa bodo lahko nepopravljive, opozarjajo gorenjski policisti.

Gorenjski policisti so v sredo obravnavali tri prometne nesreče s telesnimi poškodbami. V dveh primerih je šlo za udeležbo kolesarjev, v še eni nesreči s telesnimi poškodbami pa je bila udeležena voznica osebnega avtomobila, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Voznica se je namreč v okolici Bleda zaradi kombinacije alkohola (0,73 miligrama na liter) in neprilagojene hitrosti vožnje prevrnila na bok.

Policisti voznike ponovno opozarjajo, da vozijo izključno trezni in ne povzročajo nevarnosti. "Verjamemo, da je pijanemu človeku in preveč pogumnim voznikom ali voznicam to težko dopovedati. To potrjuje tudi pred kratkim obravnavan primer, ko je občan pijani prijateljici vzel ključe avtomobila in ji s tem preprečil udeležbo v prometu, ona pa ga je prijavila policiji. Policisti so v dejanju prepoznali dobronamernost občana in tudi sami žensko pozvali, naj ne vozi," so še sporočili gorenjski policisti.