Pijan Dolenjec zaspal kar na konju

Policisti so oglobili 23-letnega pijanega jezdeca, ki je na državni cesti pri Semiču na konju zaspal. Dajal je videz, da bo vsak čas padel s konja, so zapisali policisti.

V petek opoldne so na relaciji Občice-Gaber pri Semiču opazili konjenika, ki je zaspal na konju in dajal videz, da bo vsak čas padel s konja. Črnomaljski policisti so ugotovili, da je 23-letni jezdec verjetno omagal zaradi alkohola, saj je preizkus alkoholiziranosti pokazal 1,0 mg/l alkohola v izdihanem zraku (2,08 promila), so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Za konja so poskrbeli konjenikovi znanci, policisti pa so 23-letniku napisali plačilna naloga. Ker med ježo ni uporabljal zaščitne čelade si je prislužil 120 evrov kazni, ker je jezdil po državni cesti pa še dodatnih 40 evrov.