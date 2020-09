Nenavadna nesreča na vipavski hitri cesti

Voznik minibusa s šestimi potniki je ponoči zapeljal na zaprti del hitre ceste Ajdovščina–Vrtojba, ki je v obnovi. Po treh kilometrih vožnje se je prevrnil na bok. V nesreči so se poškodovale štiri osebe, ki so jih odpeljali v šempetrsko bolnišnico.

Novogoriški in ajdovski gasilci so minibus dvignili na kolesa, z vpojnimi sredstvi posuli razlite motorne tekočine, nudili pomoč reševalcem ter odklopili akumulator vozila, so sporočili iz centra za obveščanje uprave za zaščitno in reševanje.

Na prometno-informacijskem centru za državne ceste sicer navajajo, da bo omenjeni del vipavske hitre ceste, ki je zaradi del zaprt v obe smeri, ponovno odprt predvidoma danes ob 12. uri.