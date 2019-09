Najstnik v Ljubljani z audijem v steber, nato še v trgovino in na streho

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Jurčkovi cesti v Ljubljani se je ob 2.51 zgodila hujša prometna nesreča. Voznik osebnega avtomobila je zaradi prevelike hitrosti v ovinku zapeljal s ceste in najprej treščil v betonski steber, nato v prodajalno sadja in zelenjave ter nazadnje pristalo na strehi. Voznik se je v nesreči hudo poškodoval, odpeljali so ga na zdravljenje v UKC Ljubljana.