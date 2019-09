Opiti 23-letnik z avtomobilom trčil v hidrant, nastalo za 17 tisočakov škode

Domžalski policisti so v petek zvečer obravnavali prometno nesrečo na Rodici, v kateri je bil udeležen voznik osebnega vozila znamke BMW. 23-letnik je zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo trčil v živo mejo, drog javne razsvetljave in hidrant, iz katerega je začela iztekati voda in zalivati bližnjo stanovanjsko hišo. Policisti so 23-letnika izsledili in ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola.