Neznanci so zgodaj zjutraj na Škofijah razstrelili bankomat in pobegnili. Policija jih še išče.

Ob 4.30 so bili policisti obveščeni, da so neznanci na Škofijah razstrelili bankomat in pobegnili. Policisti in kriminalisti intenzivno zbirajo informacije in opravljajo ogled kraja.

Vse, ki bi v tem času kaj videli, slišali ali opazili sumljiva vozila in osebe, prosijo, da to čim prej sporočijo na 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.