V Ajdovščini razstrelili bankomat, policija išče storilce

Neznani storilci so okoli pol pete ure zjutraj v naselju Črniče v občini Ajdovščina razstrelili bankomat, pobrali gotovino in se s temno sivim avtomobilom znamke Renault Megane, odpeljali s kraja dogodka. Storilci so z eksplozijo bankomata povzročili veliko materialne škode zato policija poziva vse morebitne očividce tatvine, da se zglasijo na najbližji policijski postaji.