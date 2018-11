Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V naselju Četež pri Turjaku v občini Velike Lašče je v soboto zvečer požar uničil dve gospodarski poslopji, in sicer eno v velikosti 360 kvadratnih metrov, drugo pa v velikosti 25 kvadratnih metrov. V požaru je zgorelo več kosov kmetijske mehanizacije in en prašič.

Gasilcem je iz gorečih poslopij uspelo rešiti več glav druge živine in traktor. Kot v poročilu navaja Center za obveščanje Republike Slovenije, so požar gasili prostovoljni gasilci iz več gasilskih društev, del gasilcev pa je ostal tudi na požarni straži. Vzrok požara in višina škode še nista znana.