Na Hrvaškem prijeli Slovenca, ker je udaril policista

Hrvaški policisti so v torek pri Zagvozdu nedaleč od Imotskega med nadzorom prometa ustavili osebno vozilo slovenske registracije. Voznik je nato izstopil iz avtomobila, udaril policista v prsi in pobegnil, so zapisali na spletni strani policijske uprave s sedežem v Splitu.

Kot so dodali, so voznika prijeli in sprožili kriminalistično preiskavo.