Na Hrvaškem požar uničil pet jaht, škode za več milijonov evrov #video

V marini hrvaškega naselja Kaštel Golomica je včeraj zvečer zagorelo na eni izmed luksuznih jaht, poroča hrvaški medij Index. Za dogajanje naj bi bil odgovoren kuhar na jahti, ki je pred izbruhom požara pripravljal večerjo. Požar se je hitro razširil po vsem plovilu in kmalu so pogorele tudi vrvi, s katerimi so jahto zasidrali v marini. Posledično se je jahta začela zaletavati v druga plovila, ki so bila zasidrana v bližini, in ogenj se je hitro razširil.

Jahte gasili celo noč

Po podatkih hrvaške policije je popolnoma uničenih pet luksuz jaht, večje število plovil je poškodovanih. Po prvih ocenah je nastalo za več milijonov evrov škode, ena oseba je poiskala zdravniško pomoč. Večino gorečih jaht so gasilci uspeli do jutra pogasiti, dve pa sta goreli še v dopoldanskih urah.