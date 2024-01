Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Dobrči v občini Radovljica je danes dopoldne zaradi zastoja srca umrl planinec. Kot so sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje, so ga radovljiški gorski reševalci oživljali, a neuspešno.