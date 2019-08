Na Bovškem se je smrtno ponesrečil 23-letni plezalec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na plezalni steni Vrh Labrja v občini Bovec sta se malo po osmi uri zjutraj poškodovala 22-letni in 23-letni plezalec iz Zgornjega Posočja. Omenjena domačina sta plezala v steni, ko je 23-letnik omahnil in na kraju nesreče podlegel telesnim poškodbam, so povedali na novogoriški policijski upravi.