Med delom v vinogradu se je zgodila huda tragedija

V Štatenbergu pri Makolah se je v četrtek popoldne zgodila nesreča pri delu v vinogradu, med katero je 63-letni voznik traktorja ostal ukleščen ob traktorski priključek. Gasilci so priključek odstranili in poškodovanega potegnili izpod traktorja, a mu žal niso mogli več pomagati, poroča STA.

Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, je 63-letnik ustavil kmetijski traktor z nameščeno kovinsko nakladalko v vinogradu in izstopil. Traktor je nenadoma začel drseti po hribu navzdol, moški pa je stekel za njim in verjetno z namenom, da bi potegnil ročno zavoro, stopil med traktor in priključek.

Takrat pa ga je traktor potegnil po hribu in pod sebe, tako da je moški ostal ukleščen ob hidravliko. Ob tem se je moški tako hudo poškodoval, da je na kraju nesreče umrl, poroča STA.