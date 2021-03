Koprskemu avtoprevozniku v Angliji 15 let zapora

Sodišče v britanskem mestu Canterbury je konec februarja na 15 let zapora obsodilo voznika tovornjaka Adama Grželja, doma iz Kopra oziroma Brkinov, pri katerem so aprila lani našli zajetno količino kokaina in heroina, poročajo mediji.

Po poročanju Primorskih novic in Dnevnika so Grželja prijeli 26. aprila, ko se je v britansko pristanišče Dover pripeljal s tovornjakom, polnim zamrznjenih pic. Angleški policisti so med škatlami s picami našli večji tovor prepovedane droge. Ugotovili so, da je v Anglijo s tovornjakom slovenske registracije iz Italije pripeljal 81 kilogramov kokaina in tri kilograme heroina, pisanje medijev povzema STA.

Dodaten tovor je bil po oceni angleške policije vreden 6,5 milijona funtov oziroma približno 7,5 milijona evrov.

Sodnik je lani spomladi za slovenskega avtoprevoznika odredil pripor. Konec lanskega maja je Grželj stopil pred sodnika sodišča v mestu Canterbury, kjer je zatrjeval, da ni kriv, a mu sodišče očitno ni verjelo, saj ga je 26. februarja letos spoznalo za krivega in obsodilo na 15 let zapora, poročata časnika.