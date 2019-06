Kako so Štajerci pomagali policiji najti ukraden kombi

Včeraj zjutraj, malo po 10. uri, je Ptujčan lokalni policijski postaji prijavil krajo. Neznanci so mu okoli 2.43 ure izpred stanovanjske hiše ukradli tovorno vozilo znamke Volkswagen Transporter, 2.0 TDI.

Kako je oškodovanec vedel tako natančen čas kraje in zakaj je to policiji prijavil skoraj sedem ur kasneje? "Lastnik je pregledal videonadzorni sistem ter tako ugotovil točen čas", so nam pojasnili na mariborski policijski upravi.

Občani obveščali in usmerjali policijo

Policija se zahvaljuje občanom, ki so "preko družbenega omrežja spremljali dogodek ter informacije o lokaciji vozila sporočali oškodovancu in policiji". Foto: Ana Kovač Po prijavi je žena Ptujčana policiste obvestila, da je bilo vozilo - s strani koga, ni znano - opaženo v Ljubljani, pred UKC Ljubljana, in da naj bi ga vozil prijaviteljem znani 22-letnik iz okolice Ptuja.

Le 15 minut po prijavi je policiste občan obvestil, da je obvestilo o kraji videl na družbenem omrežju Facebook ter da je vozilo videl na poti med Juršinci in Gabernikom (gre naselji malo stran od Ptuja, ki sta med seboj oddaljeni dva kilometra). Vozil ga je mlajši fant, je dejal očividec.

Ptujska policija je proti Juršincem usmerila več enot. Policisti so izsledili vozilo, a voznik ni želel ustaviti in se je po navedbah policije izmikal "z vožnjo po težko sledljivem terenu". Tu se policija zahvaljuje občanom, ki "so preko družbenega omrežja spremljali dogodek ter informacije o lokaciji vozila sporočali oškodovancu in policiji".

Brez vozniške, poleg tatvine še kopica prometnih prekrškov

Ob pol enih so tatu vendarle prijeli. Izkazalo se je, da nima vozniškega dovoljenja in da je med begom naredil večje število prekrškov.

Zoper osumljenca bodo podali kazensko ovadbo zaradi tatvine vozila, policisti pa vse udeležence prometa, ki jih je voznik morda ogrožal, pozivajo, da jih o tem obvestijo. Sumijo ga namreč tudi kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.