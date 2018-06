Iz Blejskega jezera odstranili nevarno topovsko granato #foto

Potapljači enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi so popoldne iz Blejskega jezera uspešno in varno odstranili neeksplodirano granato iz prve svetovne vojne. Eksplozivno telo je v jezerski globini v nedeljo odkril eden od potapljačev, ki je o tem obvestil policijo. Nevarno granato bodo pripadniki omenjene enote v drugi polovici leta uničili na posebnem poligonu.

Kot je povedal predstavnik za odnose z javnostmi na upravi za zaščito in reševanje Marko Lovše, so potapljači Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi popoldne iz Blejskega jezera uspešno in varno odstranili neeksplodirano topovsko granato iz prve svetovne vojne.

"Granato, težko sedem kilogramov, je potapljač v nedeljo zjutraj odkril pri regatnem centru, le nekaj metrov stran od obale, ob najdbi pa je postopal pravilno. Izjemno nevarne granate se ni dotikal, ampak je najdbo fotografiral in o tem obvestil policijo, ki je zadevo nato odstopila naši enoti," je pojasnil Lovše.

Potapljači so bili nad najdbo presenečeni, granata je izjemno nevarna

Ko so potapljači eksplozivno telo varno odstranili iz vode, se je izkazalo, da gre za granato, ki je bila izdelana med letom 1880 in začetkom 20. stoletja. "Gre za granato francoske izdelave iz prve svetovne vojne, tako da so bili pripadniki civilne zaščite presenečeni, da so nanjo naleteli prav na tem mestu," razlaga Lovše.

Po njegovih besedah je omenjena granata še bolj nevarna kot novejša eksplozivna sredstva: "Kemična sestava neeksplodiranih ubojnih sredstev, ki so bila odvržena v preteklosti, je danes veliko bolj nestabilna kot pred leti. Ob nepravilnem rokovanju lahko zato eksplodirajo še hitrejše kot novejša."

Najdbo zavarujte, se umaknite na varno in pokličite številko za klic v sili

Lovše ob tem dodaja, da je Slovenija dobesedno posejana z ostanki različnih neeksplodiranih ubojnih sredstev, ki izvirajo iz različnih vojn in ki so izredno nevarna za ljudi.

"Enota za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi v povprečju posreduje več kot enkrat na dan. Ob tej priložnosti pozivamo ljudi, naj v primeru, da naletijo na takšno sredstvo, zavarujejo najdbo in kraj, kjer se nahaja, ter se nato umaknejo na varno in pokličejo na številko 112," še dodaja Lovše.