Zagrebška policija je za Jutarnji list potrdila kriminalistično preiskavo v Bosanski ulici v Zagrebu brez navedbe imen osumljencev. Zapisali so, da se je poškodovani 36-letnik po predhodnem dogovoru z osebnim vozilom pripeljal do 47-letne znanke in 58-letnega znanca. Moški je pristopil do gosta in s topim predmetom najprej poškodoval njegovo vozilo in nato še njega. Žrtev, ki je bila lažje telesno poškodovana, so oskrbeli v zagrebški bolnišnici. Policisti so po opravljeni kriminalistični preiskavi ugotovili, da je 58-letnik izvedel kaznivo dejanje poškodovanja tujih predmetov, poskus povzročitve hude telesne poškodbe in grozil. Primer so predali državnemu tožilstvu.

Po neuradnih informacijah Jutarnjega lista je 58-letni osumljenec Mirko Mrakužić, prvi mož hrvaškega podjetja dm, enega najuspešnejših hrvaških podjetij. Izvedeli so še, da je Mrakužić pristopil do avtomobila 36-letnika, ga večkrat udaril z bejzbolskim kijem in mu grozil. Po razbitju avtomobilskega stekla je s kijem udaril žrtev. Grozil mu je tudi s kuhinjskim nožem, ki ga je imel pri sebi.

Žrtev je napad prijavila policiji, ki je Mrakužića kmalu prijela in ga pridržala. Ovadili so ga za tri kazniva dejanja. Zagrebško tožilstvo je zanj predlagalo enomesečni pripor, saj po njihovih navedbah obstaja ponovitvena nevarnost. Preiskovalna sodnica mu je zato odredila 30-dnevni pripor v zagrebškem zaporu Remetinac.

Mrakužić hrvaški dm vodi od leta 1996, ko je nemško podjetje vstopilo na hrvaški trg.