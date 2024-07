Zaradi neslane šale je med kopanjem ostala brez noge

V torek je v bližini otočka Arta Mala pri Murterju na Hrvaškem prišlo do tragične nesreče. 23-letnica je zaradi neslane šale voznika čolna ostala brez noge.

Vesela družba več oseb je po poročanju portala 24sata.hr skakala s čolna. Ko je v morje skočila ženska, se je moški za krmilom pošalil, da se bodo s čolnom odpeljali in jo pustili v vodi. Ko je zagnal motor, jo je po nogi porezala elisa motorja, ženska pa je začela močno krvaveti.

Očividci nesreče so za 24sata dejali, da so ji na pomoč priskočili preostali člani posadke čolna in jo zvlekli na plovilo.

Poškodovano žensko, po neuradnih informacijah gre za 23-letnico iz Velike Gorice, so v roku ene ure prepeljali v zadrsko bolnišnico. Njeno zdravstveno stanje je sicer stabilno, a zaradi izgube velike količine krvi še vedno ni zunaj smrtne nevarnosti. Po neuradnih informacijah je ženska ostala brez noge, poroča 24sata.

Policisti vse okoliščine nesreče še preiskujejo.