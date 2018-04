Zaradi zastrupitve s podleskom v UKC Ljubljana umrla še ena oseba

Potem ko je v ljubljanski bolnišnici v torek umrl bolnik, ki se je zastrupil z jesenskim podleskom, so iz UKC Ljubljana sporočili, da je danes zaradi zastrupitve z omenjeno rastlino umrla še pacientka. V naši največji bolnišnici pojasnjujejo, da gre za zakonca, ki sta namesto čemaža nabrala in zaužila jesenski podlesk.

Kot je pojasnil vodja Centra za klinično toksikologijo in farmakologijo Interne klinike UKC Ljubljana Miran Brvar, sta se mož in žena zastrupila, ker sta namesto čemaža zaužila jesenski podlesk. "Ker se je začelo nabiranje čemaža, vse ljudi opozarjamo, naj bodo pri nabiranju previdni, še posebej če rastlin ne poznajo," opozarja Brvar.

Za človeka je lahko usodnih že deset gramov jesenskega podleska

Za človeka je po njegovih besedah lahko usodno že zaužitje od deset do 50 gramov jesenskega podleska. Če gre za starejše ali bolnike z okvaro jeter, je zaužitje rastline smrtno nevarno že v majhnih odmerkih.

"Čemaž, jesenski podlesek, čmerika in šmarnica imajo podobne podolgovate liste, zato so zamenjave pogoste in tudi usodne za nabiralce ter njihove sorodnike in prijatelje," je dejal Brvar.

Protistrup za jesenski podlesek ne obstaja, za zdaj ga preizkušajo še na živalih. Zdravljenje zastrupitev v bolnišnicah je tako podporno. "Pomembno je, da ljudje čim hitreje pridejo na urgenco in s seboj prinesejo tudi rastlino, ki so jo zaužili, da lahko določimo zastrupitev," še svetuje Brvar.

Doslej našteli 30 primerov zastrupitev in tri smrtne žrtve

Omenjeni dogodek velja za prvi letošnji primer zastrupitve z jesenskim podleskom v UKC Ljubljana. Do zdaj so v naši bolnišnici skupaj obravnavali 30 primerov zastrupitve, od tega so trije bolniki umrli, zadnji leta 2014.

Listi, ki jih morate znati razlikovati: 1. čemaž, 2. bela čmerika, 3. šmarnica, 4. jesenski podlesek.

Zastrupitve z jesenskim podleskom

Zastrupitev z jesenskim podleskom se odvija v več fazah. Od dve do 12 ur po zastrupitvi bolnikom postane slabo, nato bruhajo in imajo bolečine v trebuhu ter hudo drisko, ki je lahko tudi krvava.

Od 24 do 72 ur po zastrupitvi se pojavijo okvare srca, jeter, ledvic, trebušne slinavke in pljuč. Pri bolnikih, ki preživijo prvi fazi zastrupitve, se v obdobju od štirih do petih dneh zaradi zavrtosti kostnega mozga zniža število belih krvnih celic in število ploščic, zato se poveča nevarnost za okužbe in krvavitve. Po od dveh do treh tednih bolnikom izpadejo še lasje.