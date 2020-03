Hoški slaščičar zaradi keksov s konopljo dobil pogojno zaporno kazen

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mariborsko sodišče je hoškega slaščičarja Nika Štekarja zaradi omogočanja uživanja prepovedanih drog obsodilo na leto in tri mesece pogojne zaporne kazni, upokojenega inšpektorja in sokrajana Zlatka Babiča pa je oprostilo obtožb neupravičene proizvodnje in prodaje prepovedanih drog. Sodba še ni pravnomočna, tako Štekarjeva obramba kot tožilstvo sta napovedala pritožbi.