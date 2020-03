Policisti prijeli osumljenca, ki sta vlamljala z novo taktiko

Policisti so prijeli in včeraj s kazensko ovadbo k preiskovalni sodnici privedli dva tujca, ki sta osumljena nastavljanja nitk in vlamljanja v stanovanja na območju Škofja Loke in širše. Gre za novo taktiko vlamljanja, na katero so policisti opozarjali ta teden. Sodnica je za oba tujca odredila pripor.

Gorenjski policisti so v začetku tedna sporočili, da so obravnavali štiri vlome v objekte. V dveh primerih na škofjeloškem območju je bila ugotovljena nova taktika vlomilcev pri vlamljanju v stanovanja v stanovanjskih blokih.

Če se nitka pretrga, so lastniki doma

Kot so zapisali, storilci vrata in podboj vrat povežejo z zelo tanko, povsem neopazno nitko, ki se hitro pretrga, če lastnik odpre vrata. Če je nitka pretrgana, so lastniki doma. Če pa vrat nihče ne odpre, nitka ostane cela. To je za vlomilce podatek, da nikogar ni doma, kar lahko izkoristijo za vlom v stanovanje, navajajo policisti. Gre torej za taktiko spremljanja odpiranja vrat.

Policija je tudi objavila posnetek, s katerim je iskala osumljenca. Kot so sporočili, so ju zdaj prijeli in privedli k preiskovalni sodnici, ki je zanju odredila pripor. Več informacij bo policija podala na jutrišnji novinarski konferenci.

