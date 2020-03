Pozor, nova taktika vlomilcev #video

Gorenjski policisti so pretekli konec tedna obravnavali štiri vlome v objekte, so sporočili s Policijske uprave Kranj. V dveh primerih na škofjeloškem območju je bila ugotovljena nova taktika vlomilcev pri vlamljanju v stanovanja v stanovanjskih blokih.

Kot so zapisali policisti, storilci vrata in podboj vrat povežejo z zelo tanko in povsem neopazno nitko, ki se hitro pretrga, če lastnik odpre vrata. Če je nitka pretrgana, so lastniki doma. Če pa vrat nihče ne odpre, nitka ostane cela. To je za vlomilce podatek, da nikogar ni doma, kar lahko izkoristijo za vlom v stanovanje, navajajo policisti. Gre torej za taktiko spremljanja odpiranja vrat.

Prva primera vlomov na ta način je policija obravnavala včeraj v Škofji Loki, takšno metodo vlamljanja pa so za zdaj zaznali le v stanovanjskih blokih. Obstaja možnost, da se tak način pojavi tudi v drugih krajih in na drugih objektih, opozarjajo policisti.

Policija zaradi suma storitve kaznivega dejanja išče osebe na objavljenem posnetku.

Ljudi pozivajo, da naj, če vlomilce prepoznajo, čim prej pokličejo na interventno številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200. Prav tako naj stanovalci obvestijo policijo, če so na svojih vratih ali objektu zaznali tak način označevanja.

