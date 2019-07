Če ne bi uporabljal čelade, bi bile poškodbe verjetno veliko hujše #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V luči nedavnih prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi kolesarji, na novomeški policijski upravi kolesarje opozarjajo, naj dosledno upoštevajo prometno signalizacijo in pri vožnji s kolesom vedno uporabljajo čelado. Policisti so namreč nedavno v Velikih Malencah obravnavali prometno nesrečo, ki jo je povzročil 59-letni kolesar, ki ni nakazal spremembe smeri vožnje. Ta je po trku z avtomobilom padel in se poškodoval. Če ne bi uporabljal čelade, bi bile njegove poškodbe verjetno veliko hujše.

V nedeljo okoli 15. ure so bili brežiški policisti obveščeni o prometni nesreči na regionalni cesti v Velikih Malencah. Po opravljenem ogledu kraja dogodka so ugotovili, da je nesrečo povzročil 59-letni kolesar, ki je, ne da bi nakazal spremembo smeri vožnje, na levo zapeljal v trenutku, ko ga je pravilno prehiteval 50-letni voznik osebnega avtomobila.

Po trčenju z avtomobilom je kolesar padel in se poškodoval. Reševalci so ga odpeljali v bolnišnico, kjer so mu oskrbeli lažje poškodbe. Kolesar je med vožnjo uporabljal čelado, sicer bi bile poškodbe verjetno veliko hujše.

Foto: Policijska postaja Brežice

V sredo okoli 20. ure so bili novomeški policisti iz bolnišnice obveščeni, da oskrbujejo kolesarja, ki naj bi se poškodoval v prometni nesreči. Policisti so ugotovili, da je 36-letni moški kolesaril na območju Mirne. Pri vožnji po klancu navzdol je izgubil oblast nad kolesom, padel in se laže poškodoval.

Pri več kot polovici hujših nesreč so bili povzročitelji kolesarji

Na Policijski upravi Novo mesto ob tem poudarjajo, da so bili kolesarji na območju njihove policijske uprave v zadnjih petih letih udeleženi v 355 prometnih nesrečah. Osem kolesarjev je umrlo, 64 se jih je hudo poškodovalo, 258 pa je bilo laže poškodovanih.

Foto: Policijska postaja Brežice

Najpogostejši vzroki prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev so bili neprilagojena hitrost, neupoštevanje pravil o prednosti ter nepravilna stran in smer vožnje. Več kot dvesto prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev se je zgodilo na cestah v naseljih, nato sledijo regionalne ceste. Pri več kot polovici hujših nesreč so bili povzročitelji kolesarji.

Čelada za polnoletne ni obvezna, a naj jo zaradi varnosti uporabljajo vsi

Foto: Policijska postaja Brežice Kolesarjem na novomeški policijski upravi zato svetujemo, da sedejo le na redno vzdrževana in tehnično brezhibna kolesa. Zakon določa, da morata imeti kolesar in potnik na kolesu do dopolnjenega 18. leta starosti med vožnjo ustrezno pripeto zaščitno čelado, vendar pa uporabo čelade policisti priporočajo vsem kolesarjem.

Ti naj tudi dosledno upoštevajo prometno signalizacijo in pred spremembo smeri vožnje preverijo, kaj se dogaja za njimi, ter pravočasno in odločno nakažejo svoj namen po spremembi smeri. Vedno naj za vožnjo uporabljajo le površine, namenjene kolesarjem, če pa kolesarske steze ni, naj vozijo ob desnem robu vozišča v smeri vožnje in čim bliže robu vozišča.

V skupini naj kolesarji vozijo drug za drugim in naj skrbno opazujejo dogajanje v prometu in predvidevajo ravnanja drugih udeležencev. V temnih delih dneva naj poskrbijo za svojo vidnost in vidnost kolesa ter naj na kolo sedejo le v ustreznem psihofizičnem stanju, še dodajajo novomeški policisti.