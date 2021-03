81-letnik po prometni nesreči umrl zaradi poškodb

Nesreča se je zgodila, ko je 37-letni voznik tovornega vozila vozil v smeri Luke Koper in v krožišču trčil v zadnjo stran motornega kolesa, ki ga je pred njim vozil 81-letnik, poroča STA. Voznika motornega kolesa so odpeljali v Splošno bolnišnico Izola, kjer je kasneje zaradi hudih poškodb umrl.

Policisti so sicer v zadnjih 24 urah obravnavali 70 prometnih nesreč, v katerih je umrl en človek, trije pa so se lažje poškodovali. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 47 kršitev javnega reda in miru ter 62 kaznivih dejanj.