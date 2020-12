26-letnemu vozniku globa v višini slabih 2.800 evrov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Mariboru je eden od policistov v četrtek popoldne 26-letnemu vozniku, ki med vožnjo ni hotel ustaviti na znake policista in je storil več prekrškov cestnoprometnih predpisov, izdal plačilni nalog z izrečeno globo v višini 2.790 evrov. Policist je med drugim ugotovil, da je 26-letnik vozil neregistrirano vozilo in je bil za volanom brez veljavnega vozniškega dovoljenja.

Na mariborski policijski upravi pojasnjujejo, da je eden od policistov v četrtek okoli 14.40 na južni mariborski obvoznici ustavljal 26-letnega voznika neregistrirane honde z nameščenima registrskima tablicama, ki nista pripadali njegovemu vozilu. Voznik je na glavnem križišču v Spodnjih Hočah prevozil rdečo luč na semaforju in s pospešeno hitrostjo nadaljeval z vožnjo proti Mariboru.

Policist 26-letniku izrekel globo v višini 2.790 evrov

Policist je 26-letnika ves čas poskušal ustaviti z modro lučjo in s kratkimi zvočnimi signali sirene policijskega službenega vozila, vendar ta kljub predpisanim znakom ni ustavil. Med svojo divjo vožnjo je voznik storil kar osem prekrškov. Pri vožnji skozi krožno križišče pri večjih prodajalnah ob Tržaški cesti v Mariboru je naposled trčil v robnik pločnika in si na vozilu tako poškodoval pnevmatiko, da z vožnjo ni mogel nadaljevati.

Policist je 26-letniku izdal plačilni nalog z izrečeno globo v višini 2.790 evrov. Foto: policija

Policist je v postopku s 26-letnikom ugotovil tudi, da je ta vozil osebni avtomobil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, zaradi česar mu je policist avto zasegel in mu izdal plačilni nalog za storjene prekrške z izrečeno globo v višini 2.790 evrov. O zasegu vozila in višini globe za prekršek vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja bo odločalo okrajno sodišče v Mariboru, so še sporočili s Policijske uprave Maribor.