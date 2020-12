Na sedežu DeSUS prejeli pošiljko z belim prahom

Na sedežu stranke DeSUS na Kersnikovi ulici v Ljubljani so danes prejeli pošiljko z belim prahom, so sporočili iz stranke upokojencev. O dogodku so takoj obvestili pristojne službe. Na kraju dogodka posredujejo gasilci in policisti, medtem ko so ljudje, ki so bili v stiku s pošiljko, v karanteni.