23-letnik v kritičnem stanju

Prometna nesreča se je zgodila na mestu, kjer je bila postavljena delovna zapora in je promet potekal samo po pasu za počasna vozila. Po do sedaj zbranih obvestilih je voznik zaradi neprilagojene hitrosti in ker ni vozil po sredini prometnega pasu trčil v stoječe tovorno in priklopno vozilo v delovni zapori.

Po trčenju je vozilo odbilo še v varovalno ograjo. Pri tem se je voznik huje telesno poškodoval. Z reševalnim vozilom je bil odpeljan v UKC Ljubljana. Njegovo življenje je ogroženo, je sporočila policija.