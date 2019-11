Na Hrvaškem več poškodovanih v prometni nesreči vozila z migranti

V trčenju dveh osebnih avtomobilov pri Novem Vinodolskem nedaleč od Reke je bilo v ponedeljek zvečer poškodovanih osem oseb, je potrdila hrvaška policija. Med poškodovanimi je bilo pet migrantov, ki jih je peljal 20-letni voznik iz Bosne in Hercegovine. Izogibal se je hrvaški policiji in pri tem trčil v avtomobil, v katerem sta bili dve osebi.

Policija je pojasnila, da je 20-letni voznik iz BiH ignoriral njihovo zahtevo, da se ustavi. Potem je v ovinku zapeljal vozilo znamke Daewoo na nasprotno stran cestišča in trčil v drugo vozilo znamke Golf, ki je prihajalo iz nasprotne smeri.

V nesreči so bili poškodovani vsi udeleženci, med katerimi so državljan BiH, dva hrvaška državljana ter pet oseb, za katere policija sumi, da so ilegalno vstopili na Hrvaško, so še dodali na spletni strani policije s sedežem na Reki.

Poškodovane so oskrbeli v reški bolnišnici.