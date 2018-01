22-letni voznik umrl po trčenju v drevo

Na regionalni cesti Kamnik–Ločica se je v petek okoli 20. ure zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrl 22-letni voznik osebnega avtomobila, so sporočili z Generalne policijske uprave. Po trčenju v drevo je voznik ostal ukleščen v vozilu in zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče.

Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 99 prometnih nesreč, v katerih je ena oseba tudi umrla. Foto: STA

Kot so pojasnili na Generalni policijski upravi, je voznik osebnega avtomobila vozil iz smeri naselja Potok v smeri Šmartnega v Tuhinju. Zunaj naselja Buč je v desnem ovinku izgubil oblast nad vozilom in zapeljal z vozišča, kjer je trčil v drevo. Po trčenju je ostal ukleščen v vozilu in zaradi hudih poškodb na kraju nesreče umrl.

Policisti so sicer v zadnjih 24 urah obravnavali 99 prometnih nesreč, v katerih je ena oseba umrla, devet nesreč se je končalo lahkimi poškodbami, dve pa s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 73 kršitev javnega reda in miru ter 84 kaznivih dejanj.

Možje v modrem so v zadnjih 24 urah zasegli 13 vozil

Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 42-krat posredovali na javnih krajih in 31-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so tri kršitelje. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali enega voznika, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa so zasegli 13 vozil.

Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 30 tatvin, 19 vlomov, 14 poškodovanj tuje stvari, šest povzročitev telesnih poškodb, pet kaznivih dejanj nasilja v družini, po tri kazniva dejanja v zvezi s prepovedanimi drogami in grožnje, dve ponarejanji denarja, en rop ter eno kaznivo dejanje preprečitve uradnega dejanja uradni osebi.