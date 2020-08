20-letnika zaradi pomanjkanja dokazov oprostili poskusa uboja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Okrožno sodišče v Ljubljani je 20-letnika, obdolženega poskusa uboja na Litijski cesti v Štepanjskem naselju v Ljubljani, ki naj bi ga bil storil v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti zaradi hiperkinetične motnje vedenja in obsesivno-kompulzivne motnje, zaradi pomanjkanja dokazov oprostilo. Tožilstvo je že napovedalo pritožbo na višje sodišče.

Sodišču po poročanju STA ni uspelo ugotoviti, kaj se je med obtoženim in oškodovancem dogajalo 18. oktobra 2018 zvečer pri trafiki na Litijski cesti v Štepanjskem naselju v Ljubljani. Tožilstvo je obdolženemu očitalo, da je poskušal vzeti življenje svojemu 23-letnemu znancu, ko ga je z manjšim nožkom večkrat porezal po vratu in obrazu.

Sodišče zaradi pomanjkanja dokazov oprostilo obtoženega 20-letnika

Sodišče je obdolženega na koncu oprostilo zaradi pomanjkanja dokazov, obtožnica je bila po mnenju sodišča premalo konkretizirana, povzema časnik Večer. Sodišču tudi ni uspelo ugotoviti, kaj se je dejansko dogajalo tistega večera med obtoženim in oškodovancem. Prav tako ni bil najden nož, s katerim je obtoženi povzročil rane svojemu prijatelju. Ker je bil obtoženi oproščen, mu je sodišče preklicalo tudi prepoved približevanja oškodovancu, poroča STA.

Po poročanju Večera je sicer obdolženi na predobravnavnem naroku krivdo po obtožnici celo priznal in menda tudi podpisal sporazum s tožilstvom, vendar pa sodnik Tomaž Bromše priznanja krivde ni sprejel, zato je bil izločen iz sojenja. Sojenje je prevzela sodnica Alja Kratovac. Tožilstvo, ki je za obtoženega v zaključni besedi predlagalo šest let in pol zapora, je po izreku sodbe že napovedalo pritožbo na višje sodišče, oškodovanca pa je z njegovim odškodninskim zahtevkom v višini skoraj 50 tisoč evrov napotilo na civilno sodišče.