Pod vplivom alkohola in brez izpita vozil neregistriran avto

Belokranjski policisti so preteklo noč obravnavali prometno nesrečo in voznika, ki je brez veljavnega vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola vozil neregistrirano vozilo. 28-letniku so možje v modrem avtomobil zasegli. Drugo vozilo, ki je bilo udeleženo v trčenju, policisti še vedno iščejo, preiskujejo pa tudi navedbe, da naj bi voznik in dva sopotnika v omenjenem vozilu streljali v zrak.

Policisti iz Črnomlja in Metlike so v okolici Sovinka v občini Semič prejšnjo noč najprej poskušali ustaviti voznika pola. Ta ni hotel ustaviti na znak sirene in modre luči, na koncu je policistom po kolovoznih poteh ušel skozi gozd. Avtomobil brez registrskih tablic so možje v modrem kasneje izsledili, voznika pa niso našli, so sporočili z novomeške policijske uprave.

Medtem je nasproti policistom pripeljal voznik pasata, ki pa si srečanja s policisti očitno ni želel, saj je sunkovito obrnil in odpeljal. Pri tem se mu je tako mudilo, da se je zaletel v avto znamke Clio, ki je pripeljal iz smeri Ručetne vasi in zaviral pred križiščem. Po trku se je pasat odpeljal naprej.

Voznik tovornjaka vozil s kar 2,6 promila alkohola Na območju Rogaške Slatine so policisti v četrtek zasegli tovorno vozilo moškemu, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja in močno alkoholiziran. Voznik je imel v krvi kar 2,6 promila alkohola, so sporočili s celjske policijske uprave.

Policisti preiskujejo navedbe, da naj bi moški streljali v zrak

Policiste je na kraju dogodka počakal clio, ki ga je vozil 28-letni Črnomaljec. Ugotovili so, da na avtu ni registrskih tablic in da voznik nima vozniškega dovoljenja. Podvomili so tudi o tem, da je v dobrem psihofizičnem stanju, in mu odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,79 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Vozniku so policisti avtomobil zasegli in uvedli postopek o prekršku zaradi kršitev zakona o vozilih in zakona o pravilih cestnega prometa.

Voznika sivega pasata karavana, ki je odpeljal in je imel v avtu še dva sopotnika, možje v modrem trenutno še iščejo. Vsi trije moški so sicer stari znanci policije. Ob tem policisti preiskujejo navedbe, da naj bi nekateri akterji v omenjeni zgodbi streljali v zrak, so še sporočili z novomeške policijske uprave.