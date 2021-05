AccuWeather napovedal, kakšno poletje nas čaka

Najvišje poletne temperature bodo poleti v Španiji, Italiji in na Portugalskem, napovedujejo meteorologi AccuWeather. V teh državah bo tudi najmanj padavin, vendar veliko bolje ne bo niti v sosednjih državah. Vročina in suša se bosta z juga širili tudi v osrednjo in jugovzhodno Evropo, kjer naj bi bile temperature malo višje kot pretekla leta v poletnih mesecih. Šele avgusta se bodo s severa proti jugu spustile padavine, ki bodo sicer večino poletja hladile sever Skandinavije in Velike Britanije.

Temperature malo višje od preteklih let

Junija zato lahko v južnem delu Evrope pričakujemo od 21 stopinj Celzija do 25 stopinj Celzija, julija pa od 26 do 35 stopinj Celzija. V osrednji Evropi, kamor spada tudi celinski del Slovenije, se temperature ponavadi gibljejo od 19 do 21 stopinj Celzija junija in od 21 do 25 stopinj Celzija julija. Za letošnje leto meteorologi napovedujejo višje temperature od povprečja. Bolj suho vreme se bo iz Italije razširilo tudi v Slovenijo, zato meteorologi po nepričakovani aprilski pozebi napovedujejo nove težave za kmete.

Topleje tudi na Baltiku

Iz južne Evrope se bo suho in vroče vreme razširilo tudi nad baltske države in del Skandinavije. V teh državah ohladitev in bolj deževno vreme, ki naj bi se spustilo s severa Skandinavije, pričakujejo šele avgusta.

