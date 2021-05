Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na mejnih prehodih s Hrvaško nastajajo zastoji, najhuje je na mejnih prehodih Gruškovje in Metlika, kjer potniki za izstop iz države čakajo eno uro. Do pol ure se čaka tudi na mejnih prehodih Obrežje, Zavrč in Obrežje - Slovenska vas.