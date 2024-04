So vsega res krivi kolesarji?

Zelo narobe je, da sedaj vsi komentatorji pripisujejo padce in nesreče le kolesarjem in nihče ne omeni organizatorje in trase same. Prav na dirki po Baskiji je množični padec povzročila blatna spolzka in valovita cesta in to prav na ovinku kjer je bil nezaščiten betonski jarek kamor so zgrmeli.

Jasno je da bodo kolesarji hitri in napadalni zato je treba misliti po kakšnih poteh se jih pelje in kako blizu se spušča gledalce. Zato so traserji etap in organizatorji bolj krovi za nesreče.

Vzemimo dirko Paris Roubiaux po granitnih kockah 150 let stare poti za kmetijske stroje. Naj se s traktorji tam dirka in ne s kolesi. Ta trasa je pretirano opevana in tipično gladiatorska, kjer se ne misli na varnost tekmovalcev ampak na šou, na spektakel na gladiatorsko areno in koliko bo tam blata, znoja, prahu, krvi. To je slabo sporočilo javnosti. Ne maramo gledati potolčenih, popraskanih in polomljenih kolesarjev. Ne. To ni športno. To je reality show, kjer se ljudi žrtvuje, izpostavlja, in ne spoštuje. In ne mislite da ne razumem športa, ker bolje od večine. Sem profesorica športne vzgoje.

Ogorčena in razočarana

Darja Kürner

