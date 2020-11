Ribničani pri Ljubljani, Loka gosti Dobovo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko so pretekli vikend Izoljani in Celjani vnaprej odigrali tekmo 11. kroga lige NLB, bodo to soboto na sporedu še štiri. Ribničani bodo z novim trenerjem gostovali v Ljubljani.