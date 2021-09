Ličina v pripor, Kovačeva pa nad Siol za pravico pljuvanja in kazanja spolnih organov

Pripor zaradi suma švercanja droge in izmikanja sojenju je doletel Anis Ličino, ki je pomemben obraz levičarskih protestov ob petkih. Ličina nas je nekoč v Tedniku TVS poučil, da je za razbit obraz fotoreporterja Borutu Živuloviću kriva vlada, ker njeni ukrepi za omejevanje covida niso dovolj prijazni do ljudi in da novinarje pred razbitim obrazom reši, če imajo na sebi imeli oznako, da so iz TVS. Drug obraz levičarskih "vstaj" Nika Kovač, ki jo je nekdanji demokratski ameriški predsednik Barack Obama uvrstil med 60 najbolj izstopajočih aktivistov in s tem mladih voditeljev, pa nas je na Siolu presenetila z zahtevo, da moramo cenzurirati objavljen članek o referendumu, ki ga je napovedala. Sodno nas bo preganjala, če ljudem ne prikrijemo, da bo referendum za pravico levih protestnikov, da pljuvajo v obraze poslancev in kažejo spolne organe.

To je preobrat. Skoraj tako radikalen kot je bil tisti, ko so protestniki proti vladnim ukrepom proti Covidu vdrli v stavbo TVS, ki je do takrat na vso moč podpirala te ljudske "vstaje" in upore. Katerih del so v preteklosti bili tudi vdori v stavbe in vandalizem. Zdaj je to prvič res zmotilo celo nazorsko bolj leve novinarje in urednike TVS. Ta teden so se pogovarjali, da bi odstavili kar svojega direktorja, ker jih ni zaščitil pred protivladnimi protestniki, ki so jih pred tem leto in pol spodbujali in reklamirali. In to celo takrat, ko smo vsi vedeli, da gre zelo verjetno za čisto navadne kriminalce. Ličine.

Kovačeva se nam je z idejo referenduma predstavlja se kot velika borka za svobodo govora in pravico kritike oblasti. Tako so o njej poročali levim protestnikom ob petkih naklonjeni mediji. Zdi se, da je Niko Kovač povsem šokiralo, ker na Siolu nismo poročali enako propagandno, zaradi tega je izgubila živce in zagrozila s sodnim pregonom, če ne cenzuriramo poročanja o dogajanju v parlamentu, o katerem iz drugih medijev niso mogli izvedeti nič. Ker so zamolčali.

V parlamentu so poslanci v odboru z notranjo politiko dopolnjevali zakon o javnem redu in miru z globami za tiste, ki zmerjajo in pljuvajo poslance ter druge predstavnike oblasti. Zakona uradne osebe pred pljuvanjem varuje že od osamosvojitve, a še v tolarjih. Dopolnitev in posodbljeneje pa so poslanci predlagali, ker so jih protestniki proti vladnim ukrepom za omejevanje covida julija čisto zares pljuvali. Zgodil se jim je kar se je televizijcem. Vdor. In policija je povedala, da ne more nič, ker nima pristojnosti.

Na Siolu smo opozorili, da bo referendum, če bo sprejte dopolnilo o visokih globah za tiste, ki pljuvajo politikov, zanimiv, ker isto dopolnilo določa globe v evrih tudi za javno razkazovanje spolnih organov. In bo to torej referendum o pravici pljuvanja in razkazovanja spolnih organov. Razkazovanje spolnih organov smo na protestih, ki jih ob petkih organizira levica, tudi videli. Učitelj je pred Prešernovim spomenikom, da spomnimo, spustil hlače, da si je lahko vesoljna Slovenija, z njegovimi učenci vred ogledala, kaj mu binglja med nogami.

Če bi bilo dopolnilo sprejeto in bi o njem Kovačeva dosegla referendum, bi to bil referendum o pravici pljuvanja na poslance in kazanja spolnih organov na javnih krajih in njenih protestih.

Tega referenduma ne bo. Ne zaradi tega, ker bi se Kovačeva, ko smo opozorili, kaj je vsebina, umaknila. To se ni. Poslanci koalicije so se, dopolnilo so popravili v splošno prepoved pljuvanja na vse ljudi in ne le na politične predstavnike. Kovačeva pa je zahtevala, naj umaknemo vsebino članka o referendumu za pljuvanje in kazanje spolnih organov, in napovedala, da nas bo sicer tožila.

Članka nismo cenzurirali, vsebina je nespremenjena še na voljo, odziv njenega odvetnika Dina Bauka pa smo v celoti objavili, ker je pomemben za zgodovino:

Do velikega preobrata pri odnosu do protestnikov proti vladnim ukrepom pa je prišlo tudi na TVS, kar je v njihove prostore vdrl skupina, ki jo vodi Ladislav Troha. Nenadoma televizijski novinarji in uredniki niso več eno s protestniki. Postali so žrtev. O dosežku protestniškega gibanja, ki je s Troho skoraj zasedel TVS, tudi niso več naklonjeno poročali na vrhu svojega spletnega portala, kar počnejo sicer. Ni bilo članka na njihovem spletnem portalu z naslovom, da so protestniki s pogumnim vdorom v stavbo pozvali TVS, naj se upre vladnim ukrepom, ko spodbuja nošenje mask in cepljenja, ali pa naj tam vsi odstopijo in jim prepustijo kamere. Niso poročali na način kot so to ta teden o povsem zahtevah levice predsedniku republike, ki je scier nekoč vodil eno od strank, ki ki je za temi protestniki in se je teh protestov tudi osebno udeleževala. SD Tanje Fajon:

Med novinarji na TV je bilo zadnji teden sicer celo nekaj osuplosti, ko so izvedeli, da jim policija proti Trohi ni čisto takoj prehitela na pomoč, ker so imeli svoje sile že porabljene zaradi hkratnih politkolesarskih protestov, ki jih reklamirajo. To jih je šele razjezilo.

Kar so bili simbolno od takrat, ko so sami vdrli v prostore programskega sveta in tam demonstrirali, da programski svet ne sme razpravljati o poročanju, zaradi katerega je takrat šef največje opozicijske stranke Janez Janša Evgenijo Carl in Mojco Pašek v tvitu označil za odsluženi Kučanovi prostitutki. Med novinarji demonstranti, ki so vdrli v prostore programskega sveta, je bil tudi pomemben obraz polikolesarkih protestov zadnje leto Igor Bricelj, ki je takrat tam razvil znameniti plakat Smrt Janšizmu svoboda narodu. Pozneje je Bricelj kot Troha bivakiral pred stavbo TVS in zahteval, da morajo odpustiti Jožeta Možino

