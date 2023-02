Hiška iz ledu na Kongresnem trgu predstavlja realnost zapuščenih živali, ki jih neodgovorni lastniki pustijo v nemogočih razmerah, prepuščene same sebi.

1 / 18 2 / 18 3 / 18 4 / 18 5 / 18 6 / 18 7 / 18 8 / 18 9 / 18 10 / 18 11 / 18 12 / 18 13 / 18 14 / 18 15 / 18 16 / 18 17 / 18 18 / 18

"Vse pogosteje prejemamo klice za prevzem zapuščenih živali," so opozorili v Zavetišču Horjul, "zato smo se odločili, da osvetlimo omenjeno tematiko skupaj s Puhijem, Otisom in Nostro, ki so imeli to srečo, da smo jih našli pravočasno."

Jurij Juhant, oskrbnik v Zavetišču za zapuščene živali Horjul Foto: Ana Kovač

Pretresljivim zgodbam omenjenih psov lahko prisluhnete na spletni strani projekta, kjer lahko spoznate tudi pse, ki čakajo na posvojitev, in preberete, kako lahko pomagate Zavetišču Horjul.

Oglejte si še: